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Шеметова (Шеметова) Симония
Шеметова (Шеметова) Симония
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1856
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Шеметов Спиридон
1825 г.р.
Мать
Шеметова (Маклакова) Анисья
1843 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
БИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец:
Шеметов Спиридон
Мать:
Шеметова Анисья
Смерть
Неизвестно
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