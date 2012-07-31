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Филимонова Анна Витальевна
Филимонова Анна Витальевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
31.07.2012
Пол
Женский
Отец
Филимонов Виталий Внатольевич
1977 г.р.
Мать
Галушкина Валерия Геннадьевна
1979 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.2012
Отец:
Филимонов Виталий Внатольевич
Мать:
Галушкина Валерия Геннадьевна
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