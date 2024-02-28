Попова (Пермякова) Марина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Попкова Евлампия Спиридоновна
Отец ребёнка: Попов Спиридон
Попово, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Макарова Анна Спиридоновна
Отец ребёнка: Попов Спиридон
Рождение ребёнка
1917
Отец ребёнка: Попов Спиридон
Рождение ребёнка
1920
Отец ребёнка: Попов Спиридон
Смерть
Неизвестно