Попова (Пермякова) Марина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Пермякова) Марина Ивановна

Место рождения

Шибаново, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Пермяков Иван Петрович

Мать: Пермякова Параскева Георгиевна

Шибаново, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Попкова Евлампия Спиридоновна

Отец ребёнка: Попов Спиридон

Попово, Красноармейский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Макарова Анна Спиридоновна

Отец ребёнка: Попов Спиридон

Рождение ребёнка
1917

Сын: Попов Петр Спиридонович

Отец ребёнка: Попов Спиридон

Рождение ребёнка
1920

Сын: Попов Иван Спиридонович

Отец ребёнка: Попов Спиридон

Смерть
Неизвестно
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