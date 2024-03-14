Киселева (Никулина) Пелагея Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселева (Никулина) Пелагея Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1877

Дата смерти

После 16.02.1920

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1879 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
19.04.1896
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Агафья Васильевна (Никулина) Турусова
Восприемник
24.07.1898
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Илья Порфирьевич Панин
Восприемник
17.09.1898
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Анна Петровна Крайнова
Восприемник
25.06.1899
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Акулина Николаевна Еремина-Никулина
Бракосочетание
06.11.1899

Муж: Киселев Фёдор Сергеевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
поручители по жениху: Доронин и Михаил Силантеьв (их двое) Поручители по невесте: Максимов и Пронин
Восприемник
12.08.1900
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Евдокия Ивановна Еремина
Восприемник
02.03.1902
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Фёдор Васильевич Никулин
Восприемник
07.07.1905
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Пётр Васильевич Никулин
Восприемник
15.02.1906
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Семён Максимович Пронин
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 16.02.1920
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