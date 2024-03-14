Киселева (Никулина) Пелагея Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1877
Дата смертиПосле 16.02.1920
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
19.04.1896
Агафья Васильевна (Никулина) Турусова
Восприемник
24.07.1898
Илья Порфирьевич Панин
Восприемник
17.09.1898
Анна Петровна Крайнова
Восприемник
25.06.1899
Акулина Николаевна Еремина-Никулина
Бракосочетание
06.11.1899
поручители по жениху: Доронин и Михаил Силантеьв (их двое) Поручители по невесте: Максимов и Пронин
Восприемник
12.08.1900
Евдокия Ивановна Еремина
Восприемник
02.03.1902
Фёдор Васильевич Никулин
Восприемник
07.07.1905
Пётр Васильевич Никулин
Восприемник
15.02.1906
Семён Максимович Пронин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 16.02.1920