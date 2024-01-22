Ядровкин Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ядровкин Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1962

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1942 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1962

Отец: не указан

Мать: Фефелова Римма Петровна

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