Черятьева (Ожгибесова) Ефимия Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черятьева (Ожгибесова) Ефимия Егоровна

Место рождения

Тюменская область, Упоровский район, село Нифаки

Дата рождения

28.01.1905

Дата смерти

29.03.1991

Пол

Женский

Добавил:

ЛД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1905

Отец: Ожгибесов Егор Антропьевич

Мать: Ожгибесова Василиса Пигасьевна

Тюменская область, Упоровский район, село Нифаки
Согласно справке о смерти А-02366 от 23.10.2023, выд. Орган ЗАГС Москвы 76 в МФЦ Отрадное, место рождения: Тюменская область, Упоровский район, Нефаки.
Рождение ребёнка
02.11.1929

Дочь: Махначева Зинаида Львовна

Отец ребёнка: Черятьев Лев Андреевич

Рождение ребёнка
15.12.1931

Сын: Черятьев Дмитрий Львович

Отец ребёнка: Черятьев Лев Андреевич

г. Омск
Рождение ребёнка
25.11.1937

Дочь: Танкевич Анна Львовна

Отец ребёнка: Черятьев Лев Андреевич

Рождение ребёнка
24.02.1941

Сын: Черятьев Анатолий Львович

Отец ребёнка: Черятьев Лев Андреевич

Рождение ребёнка
12.04.1947

Дочь: Захарова Любовь Львовна

Отец ребёнка: Черятьев Лев Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черятьев Лев Андреевич

Смерть
29.03.1991
Г.Омск
Родила 5 детей, прожила 86+ лет. Причина смерти: гангрена нижних конечностей
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