Черятьева (Ожгибесова) Ефимия Егоровна
Место рожденияТюменская область, Упоровский район, село Нифаки
Дата рождения28.01.1905
Дата смерти29.03.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1905
Тюменская область, Упоровский район, село Нифаки
Согласно справке о смерти А-02366 от 23.10.2023, выд. Орган ЗАГС Москвы 76 в МФЦ Отрадное, место рождения: Тюменская область, Упоровский район, Нефаки.
Рождение ребёнка
02.11.1929
Дочь: Махначева Зинаида Львовна
Отец ребёнка: Черятьев Лев Андреевич
Рождение ребёнка
15.12.1931
Отец ребёнка: Черятьев Лев Андреевич
г. Омск
Рождение ребёнка
25.11.1937
Дочь: Танкевич Анна Львовна
Отец ребёнка: Черятьев Лев Андреевич
Рождение ребёнка
24.02.1941
Сын: Черятьев Анатолий Львович
Отец ребёнка: Черятьев Лев Андреевич
Рождение ребёнка
12.04.1947
Дочь: Захарова Любовь Львовна
Отец ребёнка: Черятьев Лев Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.03.1991
Г.Омск
Родила 5 детей, прожила 86+ лет. Причина смерти: гангрена нижних конечностей