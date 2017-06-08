Асадуллин Флюр Талгатович
Место рожденияСело Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Дата рождения01.10.1948
Дата смерти08.06.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1948
Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Бракосочетание
01.03.1976
Жена: скрыто настройками приватности
Уфа, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
19.10.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Уфа, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
03.05.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Уфа, Республика Башкортостан, Россия
Образование
Неизвестно
УГАТУ, Уфа, Россия
Высшее
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.06.2017
Уфа, Республика Башкортостан, Россия
Похороны
Неизвестно
Кладбище № 1. Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия