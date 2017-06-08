Асадуллин Флюр Талгатович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асадуллин Флюр Талгатович

Место рождения

Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия

Дата рождения

01.10.1948

Дата смерти

08.06.2017

Пол

Мужской

Отец

1924 г.р.

Мать

1927 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1948

Отец: Асадуллин Талгат Гарифович

Мать: Асадуллина Танзиля Тимербаевна

Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
Бракосочетание
01.03.1976

Жена: скрыто настройками приватности

Уфа, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
19.10.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Уфа, Республика Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
03.05.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Уфа, Республика Башкортостан, Россия
Образование
Неизвестно
УГАТУ, Уфа, Россия
Высшее
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.06.2017
Уфа, Республика Башкортостан, Россия
Похороны
Неизвестно
Кладбище № 1. Село Сафарово, Чишминский район, Республика Башкортостан, Россия
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