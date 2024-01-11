Кузнецова (Санюк) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Санюк) Ольга

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.11.1988

Пол

Женский

Отец

Мать

1965 г.р.

Муж

1985 г.р.

Дети

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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1988

Отец: Санюк Николай

Мать: Санюк Елена

Бракосочетание
03.08.2013

Муж: Кузнецов Андрей

Рождение ребёнка
09.12.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузнецов Андрей

Усть-Ордынский, Эхирит-Булагатский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
09.10.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузнецов Андрей

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