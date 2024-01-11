Кузнецова (Санюк) Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.11.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1988
Отец: Санюк Николай
Мать: Санюк Елена
Бракосочетание
03.08.2013
Муж: Кузнецов Андрей
Рождение ребёнка
09.12.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кузнецов Андрей
Усть-Ордынский, Эхирит-Булагатский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
09.10.2018
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кузнецов Андрей