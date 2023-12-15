Губашева (Перевалова) Неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1874
Отец ребёнка: Губашев Иван Стратоникович
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Типикина Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Губашев Иван Стратоникович
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Гардабудская Александра Ивановна
Отец ребёнка: Губашев Иван Стратоникович
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Киселева Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Губашев Иван Стратоникович
Смерть
Неизвестно