Губашева (Перевалова) Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губашева (Перевалова) Неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1874

Сын: Губашев Иван Иванович

Отец ребёнка: Губашев Иван Стратоникович

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Типикина Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Губашев Иван Стратоникович

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Гардабудская Александра Ивановна

Отец ребёнка: Губашев Иван Стратоникович

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Киселева Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Губашев Иван Стратоникович

Смерть
Неизвестно
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