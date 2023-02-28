Савенко Михаил Андреевич
Место рождения
Дата рождения27.02.1891
Дата смерти25.03.1967
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1891
Бракосочетание
20.09.1923
Супруг(-а): Мария Порфирьевна Савенко (Савенко (Савенко))
Рождение ребёнка
25.06.1924
Дочь: Носенко Зинаида Михайловна
Мать ребёнка: Савенко Мария Порфирьевна
Рождение ребёнка
22.12.1925
Мать ребёнка: Савенко Мария Порфирьевна
Рождение ребёнка
12.11.1927
Сын: Савенко Василий Михайлович
Мать ребёнка: Савенко Мария Порфирьевна
Работа или профессия
Неизвестно
Маляр
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.03.1967