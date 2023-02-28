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Савенко Михаил Андреевич

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

27.02.1891

Дата смерти

25.03.1967

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1891

Отец: Савенко Андрей Фотиевич

Мать: Савенко Феодора Васильевна

Бракосочетание
20.09.1923

Жена: Савенко Мария Порфирьевна

Супруг(-а): Мария Порфирьевна Савенко (Савенко (Савенко))
Рождение ребёнка
25.06.1924

Дочь: Носенко Зинаида Михайловна

Мать ребёнка: Савенко Мария Порфирьевна

Рождение ребёнка
22.12.1925

Сын: Савенко Павел Михайлович

Мать ребёнка: Савенко Мария Порфирьевна

Рождение ребёнка
12.11.1927

Сын: Савенко Василий Михайлович

Мать ребёнка: Савенко Мария Порфирьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Маляр
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.03.1967
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