Старикова Анастасия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.04.1905
Дата смерти19.09.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1905
Отец: Стариков Степан
Мать: Старикова Анна
Рождение ребёнка
02.10.1931
Дочь: Токарева Зинаида Григорьевна
Отец ребёнка: Токарев Григорий Иванович
Рождение ребёнка
01.11.1936
Сын: Токарев Степан Григорьевич
Отец ребёнка: Токарев Григорий Иванович
Рождение ребёнка
10.08.1940
Дочь: Токарева-Ефимовских Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Токарев Григорий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Токарев Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Токарев Григорий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.09.1989