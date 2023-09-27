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Старикова Анастасия Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.04.1905

Дата смерти

19.09.1989

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1905

Отец: Стариков Степан

Мать: Старикова Анна

Рождение ребёнка
02.10.1931

Дочь: Токарева Зинаида Григорьевна

Отец ребёнка: Токарев Григорий Иванович

Рождение ребёнка
01.11.1936

Сын: Токарев Степан Григорьевич

Отец ребёнка: Токарев Григорий Иванович

Рождение ребёнка
10.08.1940

Дочь: Токарева-Ефимовских Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Токарев Григорий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Токарев Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Токарев Григорий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Токарев Григорий Иванович

Смерть
19.09.1989
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