Труфанова (Рыбакова) Татьяна Маркеловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Труфанова (Рыбакова) Татьяна Маркеловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1907 г.р.

Дети

1932 г.р.
1934 г.р.
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Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.08.1932

Дочь: Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Труфанов Василий Иванович

Рождение ребёнка
07.01.1934

Дочь: Выприцких Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Труфанов Василий Иванович

Рождение ребёнка
05.12.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Труфанов Василий Иванович

Рождение ребёнка
05.08.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Труфанов Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Труфанов Василий Иванович

Смерть
Неизвестно
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