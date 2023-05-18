Труфанова (Рыбакова) Татьяна Маркеловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.08.1932
Дочь: Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Труфанов Василий Иванович
Рождение ребёнка
07.01.1934
Дочь: Выприцких Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Труфанов Василий Иванович
Рождение ребёнка
05.12.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Труфанов Василий Иванович
Рождение ребёнка
05.08.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Труфанов Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно