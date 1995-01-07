Яковлев Александр
Место рожденияЧита
Дата рождения23.11.1961
Дата смерти07.01.1995
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Чита
Рождение ребёнка
31.08.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Улан-Уде
Рождение ребёнка
26.08.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Улан-Уде
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
(из семёновских козаков)
Смерть
07.01.1995