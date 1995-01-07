Яковлев Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлев Александр

Место рождения

Чита

Дата рождения

23.11.1961

Дата смерти

07.01.1995

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Чита
Рождение ребёнка
31.08.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Улан-Уде
Рождение ребёнка
26.08.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Улан-Уде
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
(из семёновских козаков)
Смерть
07.01.1995
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