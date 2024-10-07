Лаврищев Тимофей Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Крюково, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Около 1878
Дочь: Лаврищева (Лаврищева) Христина Тимофеевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно