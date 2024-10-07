Лаврищев Тимофей Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаврищев Тимофей Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Крюково, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Около 1878

Дочь: Лаврищева (Лаврищева) Христина Тимофеевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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