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Скобелев Александр Григорьевич

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Место рождения

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область

Дата рождения

29.05.1887

Дата смерти

1972

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1887

Отец: Скобелев Григорий Филиппович

Мать: Скобелева (Якунина) Софья Николаевна

Бузулук, город Бузулук, Оренбургская область
АЛЕКСАНДР Григорьевич (дядя Шура) родился 29 мая 1887 г. (на одном из фото его рукой написано «Год моего рождения 1887 г. 29 мая Скобелев А.Г.» г.Бузулук).
Смерть
1972
Родился в 1887 г. Но на памятнике ошибочно указан год рождения 1883. Умер в 1972 г. во Фрунзе Кирг.ССР

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