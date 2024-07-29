Скобелев Александр Григорьевич
Место рождения
Дата рождения29.05.1887
Дата смерти1972
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1887
АЛЕКСАНДР Григорьевич (дядя Шура) родился 29 мая 1887 г. (на одном из фото его рукой написано «Год моего рождения 1887 г. 29 мая Скобелев А.Г.» г.Бузулук).
Смерть
1972
Родился в 1887 г. Но на памятнике ошибочно указан год рождения 1883. Умер в 1972 г. во Фрунзе Кирг.ССР