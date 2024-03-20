Репман (Reppmann) Альберт Христианович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смерти1917
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Евгения Альбертовна
Мать ребёнка: Репман (reppmann) Юлия Богдановна
Москва
Рождение ребёнка
1876
Сын: Репман Владимир Альбертович
Мать ребёнка: Репман (reppmann) Юлия Богдановна
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Дейше Елена Альбертовна
Мать ребёнка: Репман (reppmann) Юлия Богдановна
Moscow, Moscow, Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козлов Ольга Альбертовна
Мать ребёнка: Репман (reppmann) Юлия Богдановна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Ученый, медик, физик, Действительный Статский Советник
Смерть
1917
Москва