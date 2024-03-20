Репман (Reppmann) Альберт Христианович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Репман (Reppmann) Альберт Христианович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

1917

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Reppmann Christian Jacob

Мать: Reppmann Констанция Катерина Луиза

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Евгения Альбертовна

Мать ребёнка: Репман (reppmann) Юлия Богдановна

Москва
Рождение ребёнка
1876

Сын: Репман Владимир Альбертович

Мать ребёнка: Репман (reppmann) Юлия Богдановна

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Дейше Елена Альбертовна

Мать ребёнка: Репман (reppmann) Юлия Богдановна

Moscow, Moscow, Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козлов Ольга Альбертовна

Мать ребёнка: Репман (reppmann) Юлия Богдановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Репман (reppmann) Юлия Богдановна

Работа или профессия
Неизвестно
Ученый, медик, физик, Действительный Статский Советник
Смерть
1917
Москва
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