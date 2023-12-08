Луговая (Артемьева) Александра Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1912
Сын: Луговой Михаил Фомич
Отец ребёнка: Луговой Фома Епифанович
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Луговой Фома Епифанович
Рождение ребёнка
1917
Сын: Луговой Петр Фомич
Отец ребёнка: Луговой Фома Епифанович
Рождение ребёнка
1919
Сын: Луговой Иван Фомич
Отец ребёнка: Луговой Фома Епифанович
Рождение ребёнка
1922
Рождение ребёнка
1925
Рождение ребёнка
1928
Рождение ребёнка
1930
Рождение ребёнка
1932
Рождение ребёнка
1934
Рождение ребёнка
1936
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Ардонь, город Клинцы, Брянская область
Смерть
1959