Луговая (Артемьева) Александра Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Луговая (Артемьева) Александра Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

1959

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1880 г.р.

Дети

1912 г.р.
1914 г.р.
1917 г.р.
1919 г.р.
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Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Сын: Луговой Михаил Фомич

Отец ребёнка: Луговой Фома Епифанович

Рождение ребёнка
1914

Сын: Луговой Афанасий Фомич

Отец ребёнка: Луговой Фома Епифанович

Рождение ребёнка
1917

Сын: Луговой Петр Фомич

Отец ребёнка: Луговой Фома Епифанович

Рождение ребёнка
1919

Сын: Луговой Иван Фомич

Отец ребёнка: Луговой Фома Епифанович

Рождение ребёнка
1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Луговой Фома Епифанович

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Луговой Фома Епифанович

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Луговой Фома Епифанович

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Луговой Фома Епифанович

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Луговой Фома Епифанович

Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Луговой Фома Епифанович

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Луговой Фома Епифанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Луговой Фома Епифанович

Место жительства
Неизвестно
Ардонь, город Клинцы, Брянская область
Смерть
1959
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