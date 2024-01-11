Хоменко Андрей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХоменко Андрей Иванович

Хоменко Андрей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1847 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: Хоменко Улита

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close