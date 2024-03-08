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Хацько Георгий Тимофеевич
Хацько Георгий Тимофеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.11.1878
Пол
Мужской
Отец
Хацько Тимофей Саввич
1849 г.р.
Мать
(Старикова) Екатерина Никитична
1850 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1878
Отец:
Хацько Тимофей Саввич
Мать:
Екатерина Никитична
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