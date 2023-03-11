Костюченко Симеон Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костюченко Симеон Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИП
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
09.01.1916 ст.
Ларьяново, Мстиславский район, Могилёвская область
из метрической книги по Колтовской церкви Мстиславского уезда Могилёвской губернии: восприемники при крещении Серафимы (Никитичны Грищенко(вой)) восприемники крестьяне Симеон Фёдоров Костюченко...
Смерть
Неизвестно
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