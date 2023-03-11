Костюченко Симеон Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
09.01.1916 ст.
Ларьяново, Мстиславский район, Могилёвская область
из метрической книги по Колтовской церкви Мстиславского уезда Могилёвской губернии: восприемники при крещении Серафимы (Никитичны Грищенко(вой)) восприемники крестьяне Симеон Фёдоров Костюченко...
Смерть
Неизвестно