(Есакова (Гаршина)) Евдокия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Между 1896 и 1904
Дочь: Аграфена Григорьевна
Отец ребёнка: Есаков Григорий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1896
Сын: Есаков Григорий Григорьевич
Отец ребёнка: Есаков Григорий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Есаков Григорий Дмитриевич
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Есаков Григорий Дмитриевич
Рождение ребёнка
12.02.1918
Отец ребёнка: Есаков Григорий Дмитриевич
сИвановка Давлекановский р/н Башкирия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья Григорьевна
Отец ребёнка: Есаков Григорий Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Есаков Григорий Дмитриевич
Смерть
Неизвестно