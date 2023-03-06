Ревин Анатолий Никитович
Место рожденияРоссия
Дата рождения10.06.1960
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1960
Отец: Ревин Никита Максимович
Мать: Мария Петрикеевна
Россия
Рождение ребёнка
1988
Дочь: Тразанова Анна Анатольевна
Мать ребёнка: Елена Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья Анатольевна
Мать ребёнка: Светлана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Светлана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ревин Дмитрий Анатольевич
Мать ребёнка: Светлана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ронжина Татьяна Анатольевна
Мать ребёнка: Елена Владимировна