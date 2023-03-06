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Ревин Анатолий Никитович

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Место рождения

Россия

Дата рождения

10.06.1960

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1960

Отец: Ревин Никита Максимович

Мать: Мария Петрикеевна

Россия
Рождение ребёнка
1988

Дочь: Тразанова Анна Анатольевна

Мать ребёнка: Елена Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья Анатольевна

Мать ребёнка: Светлана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ревин Никита Анатольевич

Мать ребёнка: Светлана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ревин Дмитрий Анатольевич

Мать ребёнка: Светлана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ронжина Татьяна Анатольевна

Мать ребёнка: Елена Владимировна

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