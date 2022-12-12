Котова Мария Петровна
Место рождения
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.02.1791
Церковь Успения Божьей Матери, Яромаска, село, Сарапульская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Крещение
26.04.1791
Восприемники: Деревни Дулесовой Сава Харин и того ж села Михайла Котова жена Марья Петрова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно