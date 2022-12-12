Котова Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котова Мария Петровна

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Место рождения

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1763 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
07.02.1791

Муж: Котов Михаил Иванович

Церковь Успения Божьей Матери, Яромаска, село, Сарапульская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Крещение
26.04.1791
Восприемники: Деревни Дулесовой Сава Харин и того ж села Михайла Котова жена Марья Петрова
Место жительства
Неизвестно
Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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