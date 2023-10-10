Саковская (Шибашова) Надежда Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саковская (Шибашова) Надежда Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.02.1959

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1959

Отец: Шибашов Петр Михайлович

Мать: Шибашова Валентина Федоровна

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