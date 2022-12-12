Володичев Иван Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолодичев Иван Николаевич

Володичев Иван Николаевич

avatar

Место рождения

Лутовиново, город Тула, Тульская область

Дата рождения

1914

Дата смерти

12.11.1983

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Лутовиново, город Тула, Тульская область
Смерть
12.11.1983
Лутовиново, город Тула, Тульская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close