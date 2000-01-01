Хорошавин Евдокия Спиридонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошавин Евдокия Спиридонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Аграпина Александровна

Отец ребёнка: Хорошавин Александр Миронович

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Феодосия Александровна

Отец ребёнка: Хорошавин Александр Миронович

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Марья Александровна

Отец ребёнка: Хорошавин Александр Миронович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хорошавин Александр Миронович

Смерть
После 1850
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