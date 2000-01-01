Хорошавин Евдокия Спиридонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Аграпина Александровна
Отец ребёнка: Хорошавин Александр Миронович
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Феодосия Александровна
Отец ребёнка: Хорошавин Александр Миронович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Марья Александровна
Отец ребёнка: Хорошавин Александр Миронович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1850