Шкредова Фекла Петровна
Место рождения
Дата рождения1841
Дата смерти22.12.1930
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1880
Сын: Шкредов Александр
Отец ребёнка: Шкредов Илларион Григорьевич
Рождение ребёнка
26.04.1882
Сын: Шкредов Яков Илларионович
Отец ребёнка: Шкредов Илларион Григорьевич
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Елизавета
Отец ребёнка: Шкредов Илларион Григорьевич
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Полина
Отец ребёнка: Шкредов Илларион Григорьевич
Рождение ребёнка
1887
Сын: Шкредов Милентий
Отец ребёнка: Шкредов Илларион Григорьевич
Рождение ребёнка
1892
Сын: Шкредов Михаил
Отец ребёнка: Шкредов Илларион Григорьевич
Работа или профессия
После 1893
Подельщица
Смерть
22.12.1930
Причина смерти: Естественная смерть/старость | от старческого маразма