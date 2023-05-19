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Шкредова Фекла Петровна

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Место рождения

Пенза, город Пенза, Пензенская область

Дата рождения

1841

Дата смерти

22.12.1930

Пол

Женский

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Шкредов Александр

Отец ребёнка: Шкредов Илларион Григорьевич

Рождение ребёнка
26.04.1882

Сын: Шкредов Яков Илларионович

Отец ребёнка: Шкредов Илларион Григорьевич

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Елизавета

Отец ребёнка: Шкредов Илларион Григорьевич

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Полина

Отец ребёнка: Шкредов Илларион Григорьевич

Рождение ребёнка
1887

Сын: Шкредов Милентий

Отец ребёнка: Шкредов Илларион Григорьевич

Рождение ребёнка
1892

Сын: Шкредов Михаил

Отец ребёнка: Шкредов Илларион Григорьевич

Работа или профессия
После 1893
Подельщица
Смерть
22.12.1930
Причина смерти: Естественная смерть/старость | от старческого маразма
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