Пешехонов Константин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пешехонова Ольга Константиновна
Мать ребёнка: Пешехонова Римма Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карнишина Валентина Константиновна
Мать ребёнка: Пешехонова Римма Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно