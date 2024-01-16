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Шмаков Игорь
Шмаков Игорь
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Шмаков Валерий
Мать
Шмакова (Щеголева) Татьяна Спиридоновна
Дети
Не указаны
Добавил:
МЩ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Шмаков Валерий
Мать:
Шмакова Татьяна Спиридоновна
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