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Шадрин Варфоломей Федорович

Место рождения

Пузово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Шадрин Федор Сергеевич

Мать: Шадрина Параскева Терентьевна

Пузово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
В переписной книге от 1747 года, он 1744-45 г.р.
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Шадрина Анна Варфоломеевна

Мать ребёнка: Шадрина Гликерия Петровна

Пузово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Шадрина Татиана Варфоломеевна

Мать ребёнка: Шадрина Гликерия Петровна

Пузово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Шадрина Ульяния Варфоломеевна

Мать ребёнка: Шадрина Гликерия Петровна

Пузово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Кузнецова Сикилитикия Варфоломеевна

Мать ребёнка: Шадрина Гликерия Петровна

Пузово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Шадрин Афанасий Варфоломеевич

Мать ребёнка: Шадрина Гликерия Петровна

Пузово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
21.05.1780

Дочь: Шадрина Елена Варфоломеевна

Мать ребёнка: Шадрина Гликерия Петровна

Пузово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шадрина Гликерия Петровна

Смерть
Неизвестно
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