Шадрин Варфоломей Федорович
Место рождения
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
В переписной книге от 1747 года, он 1744-45 г.р.
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Шадрина Анна Варфоломеевна
Мать ребёнка: Шадрина Гликерия Петровна
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Шадрина Татиана Варфоломеевна
Мать ребёнка: Шадрина Гликерия Петровна
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Шадрина Ульяния Варфоломеевна
Мать ребёнка: Шадрина Гликерия Петровна
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Кузнецова Сикилитикия Варфоломеевна
Мать ребёнка: Шадрина Гликерия Петровна
Рождение ребёнка
1779
Сын: Шадрин Афанасий Варфоломеевич
Мать ребёнка: Шадрина Гликерия Петровна
Рождение ребёнка
21.05.1780
Дочь: Шадрина Елена Варфоломеевна
Мать ребёнка: Шадрина Гликерия Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно