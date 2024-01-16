Шлапаков Архип
Место рожденияМогилевская обл., Чериковский р-н, Зебеньский с/с, д. Дубровка
Дата рожденияОколо 1880
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Могилевская обл., Чериковский р-н, Зебеньский с/с, д. Дубровка
Рождение ребёнка
1905
Могилевская обл., Чериковский р-н, Зебеньский с/с, д. Дубровка
Рождение ребёнка
1918
Могилевская обл., Чериковский р-н, Зябенский с/с, д. Дубровка