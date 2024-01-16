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Шлапаков Архип

Место рождения

Могилевская обл., Чериковский р-н, Зебеньский с/с, д. Дубровка

Дата рождения

Около 1880

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Могилевская обл., Чериковский р-н, Зебеньский с/с, д. Дубровка
Рождение ребёнка
1905

Сын: Шлапаков Ефим Архипович

Мать ребёнка: не указана

Могилевская обл., Чериковский р-н, Зебеньский с/с, д. Дубровка
Рождение ребёнка
1918

Сын: Шлапаков Петр Архипович

Мать ребёнка: не указана

Могилевская обл., Чериковский р-н, Зябенский с/с, д. Дубровка
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