Татаринов Сергей Евгеньевич
Место рождения
Дата рождения21.11.1960
Дата смерти15.11.2006
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1960
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Виктория Сергеевна
Мать ребёнка: Татаринова Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Татаринов Евгений Сергеевич
Мать ребёнка: Татаринова Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Сергеевна
Мать ребёнка: Татаринова Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Татаринов Вячеслав Сергеевич
Мать ребёнка: Татаринова Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Татаринов Виталий Сергеевич
Мать ребёнка: Татаринова Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татаринова Любовь
Смерть
15.11.2006
Алтай