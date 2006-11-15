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Татаринов Сергей Евгеньевич

Место рождения

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

Дата рождения

21.11.1960

Дата смерти

15.11.2006

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1960

Отец: Татаринов Евгений Михайлович

Мать: Татаринова Екатерина Михайловна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Виктория Сергеевна

Мать ребёнка: Татаринова Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Татаринов Евгений Сергеевич

Мать ребёнка: Татаринова Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Сергеевна

Мать ребёнка: Татаринова Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Татаринов Вячеслав Сергеевич

Мать ребёнка: Татаринова Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Татаринов Виталий Сергеевич

Мать ребёнка: Татаринова Любовь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татаринова Любовь

Смерть
15.11.2006
Алтай
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