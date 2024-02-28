Борисов Сергей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБорисов Сергей Михайлович

Борисов Сергей Михайлович

avatar

Место рождения

Канск, город Канск, Красноярский край

Дата рождения

31.07.1990

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1990

Отец: не указан

Мать: не указана

Канск, город Канск, Красноярский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close