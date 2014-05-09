Дегтярева (Немчинова) Пелагея Алексеевна
Место рождения
Дата рождения22.06.1939
Дата смерти09.05.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1939
Отец: Немчинов Алексей Ионович
Мать: Немчинова Мария Павловна
Рождение ребёнка
27.04.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дегтярев Анатолий Викторович
Рождение ребёнка
19.11.1968
Дочь: Меленчук Зоя Анатольевна
Отец ребёнка: Дегтярев Анатолий Викторович
Рождение ребёнка
19.11.1968
Дочь: Меленчук Зоя Анатольевна
Отец ребёнка: Дегтярев Анатолий Викторович
Смерть
09.05.2014