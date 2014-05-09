Дегтярева (Немчинова) Пелагея Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дегтярева (Немчинова) Пелагея Алексеевна

Место рождения

Соболиха, Прибайкальский муниципальный район, Республика Бурятия

Дата рождения

22.06.1939

Дата смерти

09.05.2014

Пол

Женский

Добавил:

КД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1939

Отец: Немчинов Алексей Ионович

Мать: Немчинова Мария Павловна

Соболиха, Прибайкальский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
27.04.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дегтярев Анатолий Викторович

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
19.11.1968

Дочь: Меленчук Зоя Анатольевна

Отец ребёнка: Дегтярев Анатолий Викторович

Рождение ребёнка
19.11.1968

Дочь: Меленчук Зоя Анатольевна

Отец ребёнка: Дегтярев Анатолий Викторович

Смерть
09.05.2014
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
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