Масленков Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.02.1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.07.1925
Сын: Масленков Олег Владимирович
Мать ребёнка: Масленкова Наталья Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Масленков Валерий Владимирович
Мать ребёнка: Масленкова Наталья Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кокорева Инна Владимировна
Мать ребёнка: Масленкова Наталья Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно