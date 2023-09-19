Масленков Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Масленков Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.07.1925

Сын: Масленков Олег Владимирович

Мать ребёнка: Масленкова Наталья Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Масленков Валерий Владимирович

Мать ребёнка: Масленкова Наталья Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кокорева Инна Владимировна

Мать ребёнка: Масленкова Наталья Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Масленкова Наталья Павловна

Смерть
Неизвестно
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