Полякова Александра 30.05.? — найти родственников по фамилии на Familio
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Полякова Александра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.05.?

Пол

Женский

Добавил:

КЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поляков Иван Викторович

Отец ребёнка: Поляков Виктор Валерьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поляков Сергей Викторович

Отец ребёнка: Поляков Виктор Валерьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поляков Виктор Валерьевич

Рождение ребёнка
22.03.2006

Сын: Поляков Дмитрий Викторович

Отец ребёнка: Поляков Виктор Валерьевич

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