Полякова Александра
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.05.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Поляков Виктор Валерьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поляков Сергей Викторович
Отец ребёнка: Поляков Виктор Валерьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.03.2006
Сын: Поляков Дмитрий Викторович
Отец ребёнка: Поляков Виктор Валерьевич