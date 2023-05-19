(Васильева) Любовь Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Васильева) Любовь Дмитриева

Место рождения

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ

Дата рождения

15.09.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1906

Отец: Васильев Дмитрий Героргиев

Мать: Васильева Ефросинья Иоаннова

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Крещение
17.09.1906
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно
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