Панина Лидия
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1958
Дочь: Шорина Елена Владимировна
Отец ребёнка: Панин Владимир Афанасьевич
Рождение ребёнка
1960
Дочь: Панина Надежда Владимировна
Отец ребёнка: Панин Владимир Афанасьевич
Рождение ребёнка
1962
Отец ребёнка: Панин Владимир Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панин Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Панин Владимир Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панин Александр Владимирович
Отец ребёнка: Панин Владимир Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно