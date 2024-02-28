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Панина Лидия

Место рождения

Глазуновка, Глазуновский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Глазуновка, Глазуновский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1958

Дочь: Шорина Елена Владимировна

Отец ребёнка: Панин Владимир Афанасьевич

Глазуновка, Глазуновский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1960

Дочь: Панина Надежда Владимировна

Отец ребёнка: Панин Владимир Афанасьевич

Глазуновка, Глазуновский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1962

Сын: Панин Юрий Владимирович

Отец ребёнка: Панин Владимир Афанасьевич

Глазуновка, Глазуновский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панин Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Панин Владимир Афанасьевич

Глазуновка, Глазуновский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панин Александр Владимирович

Отец ребёнка: Панин Владимир Афанасьевич

Глазуновка, Глазуновский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панин Владимир Афанасьевич

Глазуновка, Глазуновский муниципальный район, Орловская область
Смерть
Неизвестно
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