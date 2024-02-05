Анна Филиппова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Пелагея Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Филиппов
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Агафья Филиппова
Отец ребёнка: Михаил Филиппов
Рождение ребёнка
1856
Сын: Иван Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Филиппов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Филиппов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Филиппов
Смерть
Неизвестно