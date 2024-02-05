Анна Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Филиппова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1822 г.р.

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Пелагея Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Филиппов

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Агафья Филиппова

Отец ребёнка: Михаил Филиппов

Рождение ребёнка
1856

Сын: Иван Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Филиппов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Филиппов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Филиппов

Смерть
Неизвестно
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