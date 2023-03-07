(Обухова) Анна Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Обухова) Анна Тимофеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Пол

Женский

Отец

1871 г.р.

Мать

1888 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Обухов Тимофей Борисович

Мать: Обухова Мария Исаакова

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