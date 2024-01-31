(Удалова) Мелания Иовлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Удалова) Мелания Иовлевна

Место рождения

Жабенской волости, де-ревня Савелово(ныне Тверская область)

Дата рождения

24.12.1894

Пол

Женский

Отец

1865 г.р.

Мать

1866 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
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Рождение
24.12.1894

Отец: Удалов Иов Нилович

Мать: Евдокия Родионовна

Жабенской волости, де-ревня Савелово(ныне Тверская область)
псаломщикомъ Федоромъ Вознесенскимъ
Крещение
25.12.1894
Жабенской волости, де-ревня Савелово(ныне Тверская область)
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