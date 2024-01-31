(Удалова) Мелания Иовлевна
Место рожденияЖабенской волости, де-ревня Савелово(ныне Тверская область)
Дата рождения24.12.1894
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
24.12.1894
Отец: Удалов Иов Нилович
Мать: Евдокия Родионовна
Жабенской волости, де-ревня Савелово(ныне Тверская область)
псаломщикомъ Федоромъ Вознесенскимъ
Крещение
25.12.1894
Жабенской волости, де-ревня Савелово(ныне Тверская область)