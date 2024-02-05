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Иван Федоров

Место рождения

д. Кондаково, Меленковский уезд

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

До 1855

Пол

Мужской

Отец

Около 1812 г.р.

Мать

Около 1810 г.р.

Жена

1830 г.р.

Дети

Около 1850 г.р.

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: Федор Ефимов

Мать: Наталья Несторова

д. Кондаково, Меленковский уезд
Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Анастасия Иванова

Мать ребёнка: Мария Осипова

д. Кондаково, Меленковский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Осипова

Смерть
До 1855
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