Иван Федоров
Место рожденияд. Кондаково, Меленковский уезд
Дата рожденияОколо 1828
Дата смертиДо 1855
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828
Отец: Федор Ефимов
Мать: Наталья Несторова
д. Кондаково, Меленковский уезд
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Анастасия Иванова
Мать ребёнка: Мария Осипова
д. Кондаково, Меленковский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Осипова
Смерть
До 1855