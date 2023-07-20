Анна Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Ульяна Степановна
Отец ребёнка: Стефан Тимофеевич
Рождение ребёнка
1827
Сын: Герасим Степанович
Отец ребёнка: Стефан Тимофеевич
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Татьяна Степановна
Отец ребёнка: Стефан Тимофеевич
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Домна Степановна
Отец ребёнка: Стефан Тимофеевич
Рождение ребёнка
1832
Сын: Данил Степанович
Отец ребёнка: Стефан Тимофеевич
Рождение ребёнка
1838
Сын: Иван Степанович
Отец ребёнка: Стефан Тимофеевич
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Ирина Степановна
Отец ребёнка: Стефан Тимофеевич
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Федосья Степановна
Отец ребёнка: Стефан Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стефан Тимофеевич