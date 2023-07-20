Анна Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Никифоровна

Анна Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1808 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Ульяна Степановна

Отец ребёнка: Стефан Тимофеевич

Климово, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1827

Сын: Герасим Степанович

Отец ребёнка: Стефан Тимофеевич

Климово, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Татьяна Степановна

Отец ребёнка: Стефан Тимофеевич

Климово, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Домна Степановна

Отец ребёнка: Стефан Тимофеевич

Климово, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1832

Сын: Данил Степанович

Отец ребёнка: Стефан Тимофеевич

Климово, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1838

Сын: Иван Степанович

Отец ребёнка: Стефан Тимофеевич

Климово, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Ирина Степановна

Отец ребёнка: Стефан Тимофеевич

Климово, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Федосья Степановна

Отец ребёнка: Стефан Тимофеевич

Климово, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стефан Тимофеевич

Климово, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
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