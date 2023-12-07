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Трофим Сидорович
Трофим Сидорович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1713
Дата смерти
10.03.1753
Пол
Мужской
Отец
Сидор Яковлевич
1690 г.р.
Мать
Неонилла Савельева
1693 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713
Отец:
Сидор Яковлевич
Мать:
Неонилла Савельева
Смерть
10.03.1753
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