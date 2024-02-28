Шапкина (Константинова) Екатерина Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шапкина (Константинова) Екатерина Константиновна

Место рождения

Долгуши, Даниловский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

22.09.1903

Дата смерти

14.03.1982

Пол

Женский

Добавил:

ТУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1903

Отец: Константинов Константин Николаевич

Мать: Константинова Александра Арсеньевна

Долгуши, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
15.07.1930

Муж: Шапкин Николай Александрович

Костюшино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
?.05.1931

Сын: Шапкин Аркадий Николаевич

Отец ребёнка: Шапкин Николай Александрович

Костюшино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
12.06.1935

Сын: Шапкин Геральд Николавич

Отец ребёнка: Шапкин Николай Александрович

Костюшино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
13.08.1939

Дочь: Устинова Нина Николаевна

Отец ребёнка: Шапкин Николай Александрович

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
14.03.1982
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
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