Шапкина (Константинова) Екатерина Константиновна
Место рождения
Дата рождения22.09.1903
Дата смерти14.03.1982
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1903
Бракосочетание
15.07.1930
Рождение ребёнка
?.05.1931
Сын: Шапкин Аркадий Николаевич
Отец ребёнка: Шапкин Николай Александрович
Рождение ребёнка
12.06.1935
Отец ребёнка: Шапкин Николай Александрович
Рождение ребёнка
13.08.1939
Дочь: Устинова Нина Николаевна
Отец ребёнка: Шапкин Николай Александрович
Смерть
14.03.1982