Кузнецов Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Федор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Кузнецов Яков

Мать: Кузнецова Домна

Рождение ребёнка
07.12.1872

Сын: Кузнецов Спиридон

Мать ребёнка: Кузнецова Мелания

Рождение ребёнка
1874

Сын: Кузнецов Кузьма

Мать ребёнка: Кузнецова Мелания

Рождение ребёнка
1883

Сын: Кузнецов Иван

Мать ребёнка: Кузнецова Мелания

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Мелания

Смерть
Неизвестно
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