Кузнецов Федор
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Кузнецов Яков
Мать: Кузнецова Домна
Рождение ребёнка
07.12.1872
Сын: Кузнецов Спиридон
Мать ребёнка: Кузнецова Мелания
Рождение ребёнка
1874
Сын: Кузнецов Кузьма
Мать ребёнка: Кузнецова Мелания
Рождение ребёнка
1883
Сын: Кузнецов Иван
Мать ребёнка: Кузнецова Мелания
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузнецова Мелания
Смерть
Неизвестно