Доронина (Луданная) Антонина Абрамовна
Место рождения
Дата рождения15.07.1925
Дата смерти26.08.2004
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1925
Отец: Луданный Абрам Степанович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.02.1952
Сын: Доронин Юрий Юрьевич
Отец ребёнка: Доронин Юрий Николаевич
Рождение ребёнка
06.02.1961
Дочь: Родина (Доронина) Валентина Юрьевна
Отец ребёнка: Доронин Юрий Николаевич
Смерть
26.08.2004