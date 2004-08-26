Доронина (Луданная) Антонина Абрамовна 15.07.1925 — найти родственников по фамилии на Familio
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Доронина (Луданная) Антонина Абрамовна

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Место рождения

Армавир, город Армавир, Краснодарский край

Дата рождения

15.07.1925

Дата смерти

26.08.2004

Пол

Женский

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1925

Отец: Луданный Абрам Степанович

Мать: не указана

Армавир, город Армавир, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Доронин Юрий Николаевич

Рождение ребёнка
05.02.1952

Сын: Доронин Юрий Юрьевич

Отец ребёнка: Доронин Юрий Николаевич

Рождение ребёнка
06.02.1961

Дочь: Родина (Доронина) Валентина Юрьевна

Отец ребёнка: Доронин Юрий Николаевич

Смерть
26.08.2004
Армавир, город Армавир, Краснодарский край

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