Перфильева (Чирикова) Клавдия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.11.1923
Дата смерти25.04.1982
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1923
Отец: Чириков Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Перфильев Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Перфильев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воронова Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Перфильев Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Перфильев Вячеслав Михайлович
Отец ребёнка: Перфильев Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.04.1982