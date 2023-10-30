Перфильева (Чирикова) Клавдия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перфильева (Чирикова) Клавдия Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1923

Дата смерти

25.04.1982

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1923

Отец: Чириков Алексей

Мать: Чирикова Надежда Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перфильев Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Перфильев Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воронова Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Перфильев Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перфильев Вячеслав Михайлович

Отец ребёнка: Перфильев Михаил Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перфильев Михаил Иванович

Смерть
25.04.1982
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