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Астахов Павел Михайлович
Астахов Павел Михайлович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.08.1962
Пол
Мужской
Отец
Астахов Михаил Иванович
1937 г.р.
Мать
Астахова Алла
1943 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1962
Отец:
Астахов Михаил Иванович
Мать:
Астахова Алла
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