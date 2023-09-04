Астахов Павел Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астахов Павел Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.08.1962

Пол

Мужской

Отец

1937 г.р.

Мать

1943 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1962

Отец: Астахов Михаил Иванович

Мать: Астахова Алла

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