Гостев Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гостев Петр
Рождение ребёнка
Вычислено 13.04.1964
Дочь: Елисеева Марина Ивановна
Мать ребёнка: Суздалева Валентина Елисеева Трофимовна
Рождение ребёнка
1985
Дочь: Елисеева Елена Ивановна
Мать ребёнка: Суздалева Валентина Елисеева Трофимовна
Африка, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно